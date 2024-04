Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 01.04.2024

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an geparktem Pkw

Am Ostersonntag, gegen 21:20 Uhr wurde ein in der Wachtelpforte, in 38640 Goslar, im Bereich der dortigen Sporthalle am Stadtpark geparkter Pkw mit HI-Zulassung durch Tritte gegen die Windschutzscheibe durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Personen, welche Beobachtungen, insbesondere zu Personen oder Fahrzeugen im Umfeld des Tatortes gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Goslar unter der Amtsnummer 05321 339-0 zu melden.

Körperverletzung durch Schläge in das Gesicht Am Ostermontag, gegen 03:30 Uhr kam es im Bereich einer Diskothek in der Baßgeige, in 38644 Goslar, zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in dessen Verlauf ein 23-jähriger Peiner seinem 35-jährigen Kontrahenten aus Goslar mehrere Schläge in das Gesicht gegeben hatte. Das Opfer wurde durch die Schläge verletzt und mittels Rettungswagen dem Krankenhaus Goslar zugeführt.

i. A. Galante, POK

