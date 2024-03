Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des Polizeikommissariat Oberharz vom Ostersonntag, den 31. März 2024

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht in Altenau

Am Samstag den 30.03.2024, in der Zeit von 11:10 Uhr - 11:50 Uhr, kam es vor einem Einkaufsmarkt in Altenau, Am Schwarzenberg, zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigem Ermittlungsstand streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer/eine unbekannte Fahrzeugführerin einen vor dem Markt abgestellten PKW Dacia und beschädigte hierbei die gesamte linke Fahrzeugseite und den linken Außenspiegel. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer/die Fahrzeugführerin unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 2.000 EUR geschätzt.

Die Polizei bittet Personen, die Beobachtungen hinsichtlich des Verkehrsunfalls gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, sich mit der Polizeistation in Altenau, unter der Rufnummer 05328/981920, in Verbindung zu setzen.

Körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen

Am Samstag, den 30.03.2024, kam es auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Ortsteil Zellerfeld zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen in deren Verlauf sich die Kontrahenten mit Faustschlägen attackierten. Mehrere Personen wurden hierbei verletzt. Gegen die Täter wurden Strafanzeigen wegen vorsätzlicher Körperverletzung eingeleitet.

Ruhiger Verlauf der Osterfeuerveranstaltungen im Zuständigkeitsbereich des PK Oberharz

Im Zuständigkeitsbereich des PK Oberharz fanden am 30.03.2024 insgesamt 11 Osterfeuerveranstaltungen statt. Bis auf den o.g. Sachverhalt verliefen alle Brauchtumsveranstaltungen sonst friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.

Das Polizeikommissariat Oberharz wünscht schöne Osterfeiertage!

