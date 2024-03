Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Bad Harzburg vom 30.03.2024

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit vier schwerverletzten Personen an der Autobahnausfahrt Vienenburg Nord

Am 29.03.2024, gegen 11.20 Uhr, befuhr ein 35jähriger aus Berlin mit seinem PKW von der A 36, aus Richtung Braunschweig kommend, die Autobahnausfahrt "Vienenburg Nord", um seine Fahrt in Richtung Vienenburg fortzusetzen. In dem Fahrzeug befanden sich seine 35jährige Ehefrau, ein 3jähriges Kleinkind, sowie ein sechs Monate altes Kleinkind und eine weitere, 45jährige Familienangehörige. Beim Einbiegen auf die dortige Bundesstraße 241 übersah der 35jährige den bevorrechtigten PKW einer 45jährigen Frau aus Lengde. Diese fuhr mit ihrem PKW von Vienenburg in Richtung Wiedelah. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 45jährige Fahrzeugführerin wurde dadurch schwer verletzt. In dem unfallverursachenden Fahrzeug wurde der Fahrzeugführer und das 3jährige Kind leicht verletzt. Die anderen Fahrzeuginsassen wurden durch den Aufprall schwer verletzt. Alle verletzten Personen wurden in die Krankenhäuser Goslar, Wolfenbüttel und Göttingen verbracht. Dazu wurde neben den örtlichen Kräften des Rettungsdienstes auch zwei Hubschrauber eingesetzt. Weiterhin war die örtliche Feuerwehr mit zahlreichen Kräften am Unfallort. Mit Unterstützung von Einsatzkräften der Polizei Goslar wurde der Verkehrsunfall durch das Polizeikommissariat Bad Harzburg aufgenommen. Dazu wurde die Bundesstraße 241 und auch die Autobahnausfahrt für mehrere Stunden gesperrt. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen wurde bisher auf mindestens 8500,- EUR geschätzt.

