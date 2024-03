POL-GS: Brand auf einem Firmengelände in Goslar-Oker mit starker Rauchentwicklung

Goslar (ots) - Bislang unbekannter Tatverdächtige drangen in der Nacht von Montag auf Dienstag in das Jugendzentrum B 6 im Ortsteil Georgenberg ein. Der oder die Täter gelangten zwischen 18.30 Uhr und 5 Uhr gewaltsam in das Gebäude neben dem Skatepark an der Straße Hoher Brink. Hier durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten und erbeuteten Bargeld sowie einen ...

mehr