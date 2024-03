Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 27.03.2024

Goslar (ots)

Bislang unbekannter Tatverdächtige drangen in der Nacht von Montag auf Dienstag in das Jugendzentrum B 6 im Ortsteil Georgenberg ein.

Der oder die Täter gelangten zwischen 18.30 Uhr und 5 Uhr gewaltsam in das Gebäude neben dem Skatepark an der Straße Hoher Brink. Hier durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten und erbeuteten Bargeld sowie einen Pkw-Schlüssel. Mit diesem entwenden sie den vor dem Haus geparkten weißen Mercedes Vito mit dem Kennzeichen GS-JZ 76 und entkamen unerkannt.

In diesem Zusammenhang fragen die Ermittler der Kripo nach Beobachtungen, insbesondere zu Personen oder Fahrzeugen, im weiteren Umfeld des Tatortes. Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter der Amtsnummer (05321) 3390 entgegen.

Clausthal-Zellerfeld

Aus bislang ungeklärter Ursache entstand am frühen Dienstagabend in einem Gebäude in Clausthal-Zellerfeld ein Feuer.

Gegen 17.40 Uhr wurde der Feuerwehr in einem Gebäude des ehemaligen "Werk Tanne" eine Rauchentwicklung gemeldet. Im Objekt war dort gelagertes Stroh in Brand geraten, das durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht wurde. Gebäudeschaden ist nicht entstanden.

Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt und Ermittlungen zur Ursache des Feuers eingeleitet.

Auf der Halberstädter Straße geriet am frühen Mittwochmorgen ein Pkw von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Ein 21-jähriger Mann aus dem Landkreis Uelzen befuhr mit seinem VW Caddy gegen 3 Uhr die Halberstädter Straße in Richtung Vienenburg. Kurz hinter dem Ortsausgang geriet er vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafes nach links in den Straßengraben und kam an einem Baum zum Stehen. Der Fahrzeugführer wurde dabei nicht verletzt, der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

