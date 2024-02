LPI-NDH: Radfahrer verletzt

Nordhausen (ots) - Eine unerfreuliche Überraschung erlebten am Mittwochabend mehrere Besucher nach einem Konzert in Nordhausen. Denn während die Zuschauer im Zeitraum zwischen 18.25 Uhr und 21.15 Uhr ihren Abend bei einer Veranstaltung in einem Ausstellungshaus in der Alexander-Puschkin-Straße verbrachten, machten sich Diebe an ihrer Garderobe zu schaffen. Insgesamt erbeuteten der oder die Täter fast 20 Jacken der ...

