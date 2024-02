Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Portemonnaie gestohlen

Bleicherode (ots)

Während eine Frau am Mittwoch in einem Supermarkt einkaufte, wurde sie durch bislang unbekannte Täter bestohlen. Die Geschädigte befand sich gegen 16.30 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft im Heerweg, als sie von einem bislang unbekannten Mann in ein Gespräch verwickelt wurde, welches offenbar zur Ablenkung dienen sollte. Dieser kurze Moment der Unaufmerksamkeit wurde genutzt und das Portemonnaie entwendet. Wer hat den Trickdiebstahl bemerkt und kann Hinweise geben? Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0047638

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell