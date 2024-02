Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: ERGÄNZUNGSMELDUNG: Dachstuhl in Brand - Brandursache ermittelt

Sollstedt (ots)

Nachdem am Montagmorgen der Dachstuhl eines Wohnhauses in der Halle-Kasseler-Straße in Flammen stand, ermittelte die Nordhäuser Kriminalpolizei zur Brandursache. (siehe Pressemeldung vom 19.02.2024, 09:29 Uhr) Im Rahmen einer Brandortuntersuchung konnte festgestellt werden, dass ein technischer Defekt an der Elektrik für den Brand ursächlich war. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf mehrere hunderttausend Euro.

