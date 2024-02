LPI-NDH: Kind von Pkw erfasst

Bad Langensalza (ots) - Mehrere hochwertige E-Bikes erbeuteten Unbekannte in der vergangenen Nacht in Bad Langensalza. Die bislang unbekannten Täter drangen gegen 3.15 Uhr gewaltsam in ein Fahrradgeschäft in der Mühlhäuser Straße ein, indem sie die Fensterscheibe des Geschäftes zerstörten. Anschließend flüchteten die Täter mit E-Bikes im Wert von etwa 15000 Euro. An dem Fahrradgeschäft entstand ein Sachschaden ...

