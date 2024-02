Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann fährt ohne Ticket und landet in der JVA

Mainz (ots)

Am Abend des 15. Februar 2024 wurde die Bundespolizei in Mainz durch einen Zugbegleiter zur Unterstützung bei der Feststellung der Personalien gerufen, da ein Mann ohne den erforderlichen Fahrschein den Zug nutzte. Bei der Kontrolle des Mannes stellten die Polizisten fest, dass gegen den 29-jährigen Somalier ein Haftbefehl wegen Diebstahls bestand. Da der Mann die Geldstrafe von 384,50 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen in die Justizvollzugsanstalt in Rohrbach verbracht. Außerdem konnte ermittelt werden, dass sich der Mann unerlaubt in Deutschland aufhält. Die zuständige Ausländerbehörde wurde über den Sachverhalt informiert und den 29-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Aufenthaltes im Bundesgebiet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell