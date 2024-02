Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Fahrradgeschäft

Bad Langensalza (ots)

Mehrere hochwertige E-Bikes erbeuteten Unbekannte in der vergangenen Nacht in Bad Langensalza. Die bislang unbekannten Täter drangen gegen 3.15 Uhr gewaltsam in ein Fahrradgeschäft in der Mühlhäuser Straße ein, indem sie die Fensterscheibe des Geschäftes zerstörten. Anschließend flüchteten die Täter mit E-Bikes im Wert von etwa 15000 Euro. An dem Fahrradgeschäft entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Es soll sich, Zeugenaussagen zufolge, um drei Täter gehandelt haben. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und sicherte Spuren am Tatort.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0046725

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell