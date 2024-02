LPI-NDH: Portemonnaie aus Fahrzeug entwendet

Görmar (ots) - Zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, beschmierten Unbekannte die Hauswand eines Wohnhauses in der Neuen Brückenstraße. Der oder die Täter sprühten einen Schriftzug an die Hauswand. Wer etwas beobachtet hat und Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mülhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden. Aktenzeichen: 00455508 Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: ...

