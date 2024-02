Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Container abgebrannt

Bad Langensalza (ots)

In der vergangenen Nacht brannte kurz nach 24 Uhr ein Altkleidercontainer in der Breitscheidstraße. Ein weiterer Container wurde versucht aufzubrechen. Etwa zwei Stunden später, kurz vor 2 Uhr, rückten Feuerwehr und Polizei erneut aus. In der Tonnaer Straße brannten zwei Müllcontainer, die durch das Feuer völlig zerstört wurden. Eine Nachbereichsfahndung nach dem oder den Tätern verlief negativ. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen:

0045561 (Breitscheidstraße) 0045584 (Tonnaer Straße)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell