LPI-NDH: Hauswand besprüht

Nordhausen (ots) - Unbekannte Täter machten sich in der Neustadtstraße an einem parkenden Pkw zu schaffen. Am Montag wirkten die Täter in der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 20.00 Uhr mit einem unbekannten spitzen Gegenstand an dem weißen Fiat auf beide Reifen der Fahrerseite ein. Aus ihnen entwich in der weiteren Folge die Luft, sodass das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen ...

mehr