Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet (12.12.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein unbekannter Autofahrer am Dienstagabend gegen 21 Uhr auf der Landesstraße 173 zwischen Villingen und Schwenningen. Der Fahrer eines silbernen Mercedes mit Rottweiler Kennzeichen (RW-) geriet auf der Fahrt in Richtung Schwenningen auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 18-jähriger VW Tiguan-Fahrer musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei geriet der VW gegen eine Leitplanke, zu einer Berührung zwischen den Autos kam es nicht. Ohne anzuhalten und sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher im Mercedes. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu ihm oder zum Unfallhergang machen können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 07721 601-0, zu melden.

