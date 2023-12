Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Drei Autos bei Auffahrunfall beteiligt (12.12.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Rund 12.000 Euro Gesamtsachschaden hat es bei einem Unfall gegeben, den ein Autofahrer am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr auf der Goldenbühlstraße verursacht hat. Ein 40-jähriger VW Polo-Fahrer fuhr auf einen an einer Ampel wartenden Toyota Aygo einer 25-Jährigen auf und schob diesen noch auf einen davor stehenden Ford Fiesta, an dessen Steuer eine 45-jährige Frau saß. Durch den Unfall kam es im Feierabendverkehr zu Verkehrsbehinderungen.

