Polizei Münster

POL-MS: "COPpuccino - Meet the Police" am 08. November - Einladung auf kostenloses Heißgetränk

Münster (ots)

Die Polizei Münster lädt zu einer kleinen "Kaffeepause" ein. Unter dem Motto "COPpuccino - Meet the Police" können Sie bei einem kostenlosen Heißgetränk in lockerer Atmosphäre mit Polizistinnen und Polizisten ins Gespräch kommen und haben die Möglichkeit die Menschen hinter der Uniform kennenzulernen. Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann besuchen Sie uns gerne am 08. November 2023 im Zeitraum von 10 bis 14 Uhr auf dem Hamannplatz vor der Stadtbücherei in Coerde.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell