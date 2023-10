Polizei Münster

POL-MS: Drei Kokain- und Heroin-Dealer vom Bremer Platz festgenommen - Untersuchungshaft angeordnet

Münster (ots)

Am vergangenen Mittwoch (25.10.) haben Polizeibeamte drei mutmaßliche Dealer festgenommen, die auf dem Bremer Platz Kokain und Heroin verkauft haben sollen. Ein Richter ordnete am Donnerstag Untersuchungshaft an.

Bereits Ende 2022 wurden der 46-Jährige, die 54-Jährige und der 34-Jährige zu Bewährungsstrafen verurteilt, nachdem Polizisten nach umfangreichen Ermittlungen aufgrund von Straftaten im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln das Trio festgenommen hatten. Weitere akribische polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass die drei Beschuldigten weiterhin aus einer Wohnung in Gievenbeck heraus den Bremer Platz mit Drogen belieferten und dort mit Heroin und Kokain handelten. Bei einer Wohnungsdurchsuchung fanden Polizisten circa 100 Gramm Heroin, 30 Gramm Kokain, Streckmittel und einen vierstelligen Euro-Betrag. Sie stellten die Beweise sicher und nahmen die Beschuldigten fest. Ein Richter folgte am Donnerstag dem Antrag der Staatsanwaltschaft und ordnete die sofortige Untersuchungshaft gegen das Trio an.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell