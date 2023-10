POL-MS: Nach tragischem Verkehrsunfall auf der A 2: Polizei sucht Zeugen

Münster / Gelsenkirchen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Münster und der Polizei Gelsenkirchen In der Nacht zu Donnerstag (26.10.) haben unbekannte Täter einen Geldautomaten in der Geschäftsstelle einer Sparkassen-Filiale an der Kanzlerstraße in Gelsenkirchen gesprengt. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich drei Unbekannte gegen 3:15 Uhr ...

mehr