Polizei Münster

POL-MS: Motorradfahrer und Sozius sterben bei Verkehrsunfall auf der A 2

Gelsenkirchen Münster (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A 2 bei Gelsenkirchen sind am Freitagabend (26.10.) ein 21-jähriger Motorradfahrer und sein 17-jähriger Sozius ums Leben gekommen. Aus bislang unbekannter Ursache war der 21-Jährige mit seinem Krad gegen 20:45 Uhr auf der A 2 in Fahrtrichtung Hannover kurz vor der Anschlussstelle Gelsenkirchen Buer gestürzt. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen und Reanimationsversuchen am Unfallort verstarben beide Personen noch an der Unfallstelle. Die Autobahn 2 blieb für die Unfallaufnahme bis in die frühen Morgenstunden voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

