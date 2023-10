Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Autofahrer war absolut fahruntüchtig

Warendorf (ots)

Am Freitag, 13.10.2023 hielten Polizisten nach einem Hinweis gegen 2.55 Uhr einen Autofahrer auf der K 28 in Neubeckum an. Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte ein Beil fest, dass griffbereit auf dem Beifahrersitz lag, ebenso eine leere Bierflasche. Da unklar war, ob der 43-jährige Fahrer alkoholisiert war, führte er einen Atemalkoholtest durch. Dieser war positiv. Daraufhin nahmen die Beamten den absolut fahruntüchtigen Ahlener mit und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen. Sie untersagten ihm die Nutzung von Kraftfahrzeugen und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Warum der Mann ein Beil im Auto hatte blieb offen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell