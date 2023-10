POL-WAF: Beckum-Neubeckum. E-Scooter-Fahrer Blutprobe entnommen

Warendorf (ots) - Am Freitag, 13,10,2023 wurden Rettungskräfte gegen 0.30 Uhr zu einem Einsatz auf dem Föhrenweg in Ahlen gerufen. Ein 29-jähriger Ahlener benötigte medizinische Hilfe, reagierte aber aggressiv auf die Anwesenheit der Rettungskräfte. Im Verlauf des Einsatzes beleidigte er die Anwesenden und trat in Richtung des 39-jährigen Helfers. Der Ahlener traf den 39-Jährigen zwar nicht durch den Tritt, aber ...

mehr