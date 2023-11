Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Mehrere Fälle von sexueller Belästigung im Bereich Saarlouis-Steinrausch

Zeugenaufruf des Kriminaldienstes der Polizei Saarlouis

Saarlouis (ots)

Seit geraumer Zeit kam es im Bereich Saarlouis-Steinrausch in unregelmäßigen Abständen zu mehreren sexuell motivierten Straftaten.

Hierbei wurden Frauen, zumeist in den Abendstunden, von einem bislang unbekannten Mann angesprochen. Dabei erfolgten Beleidigungen auf sexueller Grundlage sowie exhibitionistische Handlungen.

Im Rahmen von intensiven polizeilichen Aufklärungsmaßnahmen konnte nun ein 48-jähriger Tatverdächtiger aus dem Landkreis Saarlouis am späten Donnerstagabend (16.11.2023), gegen 21:25 Uhr, festgenommen werden.

Personen bzw. Zeugen, die Hinweise zu solchen Vorfällen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis unter der Telefonnummer 06831 / 9010 oder per E-Mail an pi-saarlouis@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell