Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person, hohem Sachschaden und Vollsperrung der BAB 620

BAB 620 zwischen Völklingen-Wehrden und Wadgassen (ots)

Gegen 14:25 Uhr befuhren ein 34-Jähriger aus Dillingen/Saar und ein 46-Jähriger aus Saarlouis mit ihren Pkw die BAB 620 zwischen den Anschlussstellen Völklingen-Wehrden und Wadgassen in Fahrtrichtung Saarlouis. Als der 46-Jährige im Begriff war, den 34-Jährigen über die Überholspur zu überholen, wechselte auch der 34-Jährige auf die Überholspur. Beide Fahrzeuge kollidierten in der Folge miteinander. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde der Pkw des 46-Jährigen gegen die Schutzplanke geschleudert und kam auf der Fahrerseite liegend zum Stehen. Der 46-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und konnte sich nicht mehr selbst aus dem Fahrzeug befreien. Er musste durch die Feuerwehr Wehrden aus seinem Fahrzeug befreit werden und wurde anschließend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Beide Pkw erlitten Totalschäden und mussten von Abschleppdiensten geborgen werden. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Gesamtschaden in einer Höhe von circa 45.000EUR. Die Fahrbahn in Richtung Saarlouis musste für circa 20 Minuten vollgesperrt werden. Anschließend wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Neben zwei Streifenwagenbesatzungen der Polizei Saarlouis waren die Feuerwehr Wehrden mit zwei Fahrzeugen und ein Rettungswagen im Einsatz. Die Fahrbahn war gegen 16:20 wieder ungehindert befahrbar.

