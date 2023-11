POL-SLS: Verkehrsunfallflucht mit alkoholisiertem Unfallverursacher in Saarlouis

Saarlouis (ots) - Am Freitag, den 03.11.2023, kam es gegen 17:45 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einem Einkaufsmarkt in Saarlouis. Nachdem die Ladendiebin vom Ladendetektiv auf frischer Tat betroffen wurde, zeigte sich diese renitent und griff den Ladendetektiv körperlich an. Hierbei wurde niemand verletzt. Im Rahmen der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme wurde bekannt, dass gegen die 31-jährige Ladendiebin ein ...

