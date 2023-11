Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Renitente Ladendiebin mit Haftbefehl in Saarlouis

Saarlouis (ots)

Am Freitag, den 03.11.2023, kam es gegen 17:45 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einem Einkaufsmarkt in Saarlouis. Nachdem die Ladendiebin vom Ladendetektiv auf frischer Tat betroffen wurde, zeigte sich diese renitent und griff den Ladendetektiv körperlich an. Hierbei wurde niemand verletzt. Im Rahmen der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme wurde bekannt, dass gegen die 31-jährige Ladendiebin ein Haftbefehl vorliegt. Die Ladendiebin wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen der JVA Zweibrücken zugeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell