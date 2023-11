Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Unfall auf BAB 8 - Stau aufgrund von Fahrbahnreinigung

Dillingen/Saar (ots)

Am Samstag, den 04.11.2023, kam es gegen 16:50 Uhr auf der BAB 8 in Fahrtrichtung Saarlouis in Höhe des Autobahndreieck Saarlouis zu einem Verkehrsunfall mit zwei Pkw. Durch das Unfallgeschehen wurden zwei Fahrzeuginsassen der beteiligten Autos leicht verletzt. Ursächlich für das Unfallgeschehen war ein fehlerhafter Fahrspurwechsel. Durch die Kollision waren beide beteiligten Autos nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste von der Fahrbahn geborgen werden. Aufgrund von ausgelaufenen Betriebsstoffen und einer damit einhergehenden Fahrbahnreinigung musste die Fahrbahn für eine Dauer von mehreren Stunden vollgesperrt werden. Aufgrund der Vollsperrung sowie einem weiteren Unfallgeschehen im Ableitungsbereich an der Anschlussstelle Dillingen-Mitte bildete sich teilweise auf der BAB 8 ein Stau von ca. 1,5 Km, welcher sich im weiteren Verlauf bis auf die parallel zur Autobahn verlaufende L 170 erstreckte. Erst gegen 21:00 Uhr hatte sich die Verkehrslage wieder entspannt und alles ließ wieder störungsfrei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell