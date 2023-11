Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Körperliche Auseinandersetzung unter Wohnungsinhabern in Wadgassen - Polizei nimmt Störer in Gewahrsam

Wadgassen (ots)

Am Samstag, den 04.11.2023, kam es gegen 23:05 Uhr in einer Wohnung in Wadgassen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den zwei Bewohnern. Bei der Auseinandersetzung wurde die weibliche Beteiligte leicht verletzt und musste zur Überprüfung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 28-jährige Tatverdächtige stand vermutlich unter Betäubungsmitteleinfluss, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen musste der Aggressor aufgrund seines stark auffälligen Verhaltens zum Schutz seiner eigenen Person und zur Verhinderung weiterer Straftaten von den eingesetzten Polizeibeamten in Gewahrsam genommen werden.

