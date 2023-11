Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Polizei stoppt Falschfahrer auf der Autobahn A 620

Saarbrücken/Saarlouis (ots)

Auf der A 620 war in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Falschfahrer unterwegs. Gegen 00:34 Uhr gingen bei der Führungs- und Lagezentrale der Polizei mehrere Notrufe von Verkehrsteilnehmern ein, die den Falschfahrer sahen. Dieser fuhr mit einem blauen Pkw der Marke Ford auf der Richtungsfahrbahn Saarbrücken/Mannheim im Bereich zwischen Saarbrücken-Gersweiler und Saarlouis. Durch sofortige Einsatzmaßnahmen der Polizei konnte der Falschfahrer in Höhe der Autobahntankstelle bei Saarlouis-Lisdorf angehalten und die Falschfahrt dadurch beendet werden. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 48-jährigen Mann aus dem Landkreis Saarlouis. Es stellte sich heraus, dass er alkoholisiert war, weshalb ihm im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Polizei bittet Personen, die mit ihren Fahrzeugen dem Falschfahrer eventuell ausweichen mussten, sich bei der Polizeiinspektion Saarlouis zu melden unter der Telefonnummer (06831) 9010 oder per Email unter PI-Saarlouis@polizei.slpol.de.

