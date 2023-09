Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrzeugreifen beschädigt - Fensterscheibe beschädigt - Farbschmierereien - Viehdiebstahl

Fahrzeugreifen beschädigt

Fulda. In der Ronsbachstraße beschädigten Unbekannte in der Nacht zu Freitag (22.09.) die Reifen eines weißen Ford Kleinbusses. Es entstand rund 600 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fensterscheibe beschädigt

Fulda. Unbekannte beschädigten zwischen Dienstagabend (19.09.) und Freitagnachmittag (22.09.) eine Fensterscheibe einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Haydnstraße. Es entstand 250 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Farbschmierereien

Fulda. In der Königstraße beschmierten Unbekannte am Samstagabend (23.09.) beide Flügeltüren des Haupteingangs eines Behördengebäudes sowie zwei Betonsäulen eines weiteren Behördengebäudes in der Straße "Am Rosengarten" mit weißer Farbe. Insgesamt entstand 2.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Viehdiebstahl

Gersfeld (Rhön) / Rommers. Im Zeitraum von Freitag (22.09.), 18 Uhr, bis Samstag (23.09.), 9 Uhr, wurden von einer eingezäunten Weide im Ortsteil Rommers, im Bereich Ziegelhütte, drei einjährige Schafböcke der Rasse "Souffolk" gestohlen. Besondere Merkmale der Tiere sind: schwarzer Kopf, schwarze Füße. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hilders unter Telefon 06681/9612-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

