Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Kreis Hersfeld Rotenburg (ots)

ROTENBURG. Am Freitag, zwischen 07:00 Uhr und 10:10 Uhr, wurde in der Bürgerstraße, in Höhe der Hausnummer 32, ein dort geparkter grauer Skoda an der Heckschürze von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Das Verursacherfahrzeug entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden an dem Skoda wird auf 2.000 Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 06623/937-0 bei der Polizeistation Rotenburg zu melden.

ROTENBURG. Zwischen Freitag, 19:00 Uhr und Samstag, 10:00 Uhr, wurde in der Straße Am Schild, in Höhe der Hausnummer 11, ein, am rechten Fahrbahnrand parkender, schwarzer Volkswagen von einem vorbeifahrenden Fahrzeug an der Fahrerseite beschädigt. Der oder die Unfallverursacher/-in setzte die Fahrt fort, ohne sich um den Fremdschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro zu kümmern. Die Polizeistation Rotenburg ermittelt wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr. 06623/937-0

gefertigt: PHK Schaar, Polizeistation Rotenburg a.d.F., 06623/937-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell