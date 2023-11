Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Vollsperrung der A 620 in Richtung Saarbrücken nach Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen

Saarlouis (ots)

Zur Vollsperrung der A 620 in Richtung Saarbrücken kam es in den frühen Morgenstunden des 09.11.2023, nachdem ein PKW-Fahrer aus Saarlouis im Baustellenbereich in Höhe Lisdorf die baustellenbedingte Gabelung der Fahrbahn übersah und mehrere Warnbaken umfuhr sowie mit einem neben ihm fahrenden LKW kollidierte. Durch die Wucht wurden Warnbaken und deren Standfüße auf die Fahrbahnen beider Fahrtrichtungen geschleudert. Diese wurden von mehreren Fahrzeugen überfahren, sodass fünf weitere Fahrzeuge beschädigt wurden. Vier der insgesamt sieben beschädigten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Räumung und Reinigung der Unfallstelle musste die A 620 in Richtung Saarbrücken bis 06:30 Uhr gesperrt werden.

