Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Mobiles Toilettenhäuschen beschädigt - Wer kann Hinweise geben?

Bleicherode (ots)

In der Hauptstraße, an der Ecke zur Löwentorstraße, beschädigten Unbekannte in der Zeit vom 27. Dezember 2023 bis 03. Januar 2024 ein mobiles Toilettenhäuschen. Die Beschädigung ereignete sich durch ein in Brand setzen. Ob die Sachbeschädigung im Zusammenhang mit der Silvesternacht steht kann nicht gesagt werden.

Der Inspektionsdienst Nordhausen leitete Ermittlungsverfahren ein und sucht in dem Zusammenhang nach Zeugen der Tat. Hinweisgeber melden sich bitte bei der Nordhäuser Polizei unter der Telefonnummer 03631 / 960.

Aktenzeichen: 0010295/2024

