POL-KN: (Konstanz-Paradies) Unbekannter wirft E-Scooter von der Schänzlebrücke- Zeugen gesucht (03.10.2023)

Konstanz (ots)

Ein Unbekannter hat am frühen Dienstagmorgen, gegen 2.30 Uhr, mehrere E-Scooter von der Schänzlebrücke auf die Reichenaustraße geworfen. Aufmerksame Zeugen meldeten den Vorfall bei der Polizei. Der Randalierer warf insgesamt sechs Roller von der Brücke auf die Fahrbahn der Reichenaustraße hinunter. Mehrere Autofahrer mussten wegen der fallenden und auf der Straße liegenden Scooter ihre Wagen stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit diesen zu verhindern. An den Scootern entstanden Totalschäden in Höhe von insgesamt rund 3.000 Euro. Die Autos blieben glücklicherweise unbeschädigt. Bei dem Täter soll es sich um einen zwischen 17 und 19 Jahre jungen Mann handeln, der blond gelockte Haare hat und mit einem hellen Oberteil bekleidet war. Er flüchtete in Richtung Paradies. Die Polizei sucht Personen, die Hinweise zur Identität des Randalierers geben können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

