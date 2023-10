Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Betrunkener Radfahrer prallt mit Auto zusammen (03.10.2023)

Konstanz (ots)

Ein betrunkener Radfahrer ist am Dienstagnachmittag auf der Oberlohnstraße mit einem Auto zusammengestoßen und hat sich dabei verletzt. Eine 63-Jährige war gegen 17.30 Uhr mit einem Dacia auf der Oberlohnstraße in Richtung Max-Stromeyer-Straße unterwegs. Auf Höhe des Einmündungsbereichs e fuhr ein 65 Jahre alter Mann mit einem Herrenrad aus Richtung eines Discounters herkommend auf die Oberlohnstraße ein und prallte mit dem vorbeifahrenden Dacia zusammen. Dabei verletzte sich der 65-Jährige glücklicherweise nur leicht, musste jedoch trotzdem in einem Krankenhaus behandelt werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Test ergab einen Wert von über 1,5 Promille, weshalb er in der Klinik zudem eine Blutprobe abgeben musste. Am Dacia entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Gegen den Mann wird jetzt wegen Verursachen eines Unfalls unter Alkoholeinwirkung ermittelt.

