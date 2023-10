Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Autofahrer fährt beim Abbiegen gegen einen Baum (02.10.2023)

Rottweil (ots)

Am Montagvormittag, gegen 10.15 Uhr, hat ein Autofahrer im Kreuzungsbereich Schlachthausstraße / Nägelesgrabenstraße einen Unfall verursacht. Ein 40-jähriger Fahrer eines VW Golf war auf der Schlachthausstraße unterwegs und wollte nach rechts in Richtung der Nägelesgrabenstraße abbiegen. Während des Abbiegevorgangs prallte der Mann vermutlich wegen einer medizinischen Ursache mit geringer Geschwindigkeit gegen einen Baum. Zudem stellten die Beamten während der Unfallaufnahme bei dem 40-Jährigen Anzeichen für eine Alkoholisierung fest. Ein Alkoholtest mit einem Wert von über 0,9 Promille bestätigte den Verdacht. Zur weiteren Untersuchung brachte ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus, wo der Autofahrer auch eine Blutprobe abgeben musste. Die Höhe des bei dem Unfall verursachten Schadens ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell