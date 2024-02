Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen - Auto Diebstahl

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 19.02.2024:

Melsungen

Auto Diebstahl

Tatzeit: Donnerstag, 15.02.2024, 17:30 Uhr bis Freitag, 16.02.2024, 10:30 Uhr

Unbekannten haben bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Auto in der Rundstraße in Melsungen gestohlen.

Der schwarze 5er BMW der X-Reihe war ordnungsgemäß verschlossen auf einer Hofeinfahrt geparkt. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren die beiden amtlichen Kennzeichen HR-AX 34 am Fahrzeug angebracht. Wie genau der Wagen entwendet werden konnte ist derzeit Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Der Wert des gestohlenen Wagens wird mit 13.000,- EUR angegeben.

Alle bisherigen Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos.

Die Polizeistation Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Telefonnummer 05661/7089-0.

Jens Breitenbach, PHK - Pressesprecher PD Schwalm-Eder -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell