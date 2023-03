Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in Schule

Oldenburg (ots)

Unbekannte Täter sind am letzten Wochenende in eine Schule in der Rennplatzstraße eingebrochen.

In der Zeit von Freitag, 18:00 Uhr, bis zum heutigen Morgen brachen bisher unbekannte Täter in eine Schule in der Rennplatzstraße ein.

Nach den bisherigen Ermittlungen schlugen die Täter eine Scheibe ein und gelangten so in das Schulgebäude. Dort wurden die Räume durchsucht und eine kleine Summe an Bargeld entwendet.

Mit ihrer Beute konnten die Täter unerkannt flüchten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen unter der Rufnummer 0441/790-4115 um Hinweise. (304237)

