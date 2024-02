Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt - Mofa vor Schule gestohlen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 16.02.2024:

Schwalmstadt

Tatzeit: Donnerstag, 15.02.2024, 07:10 Uhr bis Donnerstag, 15.02.2024, 11:00 Uhr

Unbekannte haben ein abgestelltes Mofa vor dem Schulgebäude im Fünftenweg in Schwalmstadt gestohlen.

Bei dem gestohlenen Mofa handelt es sich um eine Herkules vom Typ Prima 5 in dunkelgrün. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war das Versicherungskennzeichen HNU-422 an dem Mofa angebracht. Das Mofa wurde gegen 07:10 Uhr an einem dortigen Zweiradparkplatz vor der Schule abgestellt, wobei auch das Lenkerschloss eingerastet wurde.

Laut Zeugen soll bereits kurze Zeit später eine männliche Person im Alter von 18-20 Jahren an dem Mofa gesehen worden sein. Die Person war von kräftiger Statur, trug einen grünen Kapuzenpullover und eine schwarze Hose. Weiterhin soll die Person möglicherweise Werkzeug mitgeführt haben.

Die Polizeistation Schwalmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Telefon 06691/943-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell