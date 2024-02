Polizei Homberg

POL-HR: ÖFFENTLICHKEITSFAHNDUNG - Fritzlar - Diebstahl einer EC-Karte und Computerbetrug in mehreren Fällen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 16.02.2024:

ÖFFENTLICHKEITSFAHNDUNG

Fritzlar - Diebstahl einer EC-Karte und Computerbetrug in mehreren Fällen

Tatzeit: Mittwoch, 29.11.2023 bis Mittwoch, 06.12.2023

Ein derzeit unbekannter Täter entwendete am 29.11.2024 die EC-Karte eines Geschädigten in einer Bankfiliale am Marktplatz in Fritzlar.

In der Folge kam es zu diversen Einkäufen und Auszahlungen an verschiedensten Geldausgabeautomaten im Raum Fritzlar, Kassel, Hannover sowie im Bereich Osteuropa. Durch insgesamt über 50 Taten entstand so ein Gesamtschaden im fünfstelligen Bereich. Erst am 06.12.2023 wurde die entwendete EC-Karte im Rahmen eines erneuten Versuchs an einem Geldausgabeautomaten in der Republik Polen eingezogen.

Der unbekannte Täter konnte bei der Tatausführung in der Bankfiliale in Fritzlar videografiert werden. Aufgrund eines Beschlusses des Amtsgerichts Kassel wurde das vorhandene Bildmaterial des Tatverdächtigen nun zum Zwecke einer Öffentlichkeitsfahndung freigegeben.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: männlich, 50 - 60 Jahre alt, kräftige Statur. Er trug bei der Tatausführung eine Brille, eine dunkelblaue Steppjacke, Jeans, dunkle Turnschuhe mit weißer Sohle und ein hellblaues Basecap.

Wer kann Hinweise zu der abgebildeten Person geben? Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zu den angegebenen Taten geben?

Die Polizeistation Fritzlar sowie die Staatsanwaltschaft Kassel ermitteln in den vorliegenden Fällen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Telefon 05622/9966-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg