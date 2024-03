Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der PI Goslar Samstag 30.03.24 - 12:00 Uhr - Sonntag 31.03.24 - 12:00 Uhr

Goslar (ots)

Tätlicher Angriff auf Rettungsdienst

Am 30.03.2024, kam es in den Abendstunden im Bereich des Lautenthaler Osterfeuers, Am Kranichsberg, 38685 Langelsheim, zu einem tätlichen Angriff zum Nachteil einer 44-jährigen Rettungssanitäterin. Die ebenfalls 44-jährige Beschuldigte störte hierbei fortwährend die Behandlung einer Patientin. Nachdem sie durch die Mitarbeiter des Rettungsdienstes immer wieder weggeschoben wurde, würgt die Beschuldigte das Opfer plötzlich von hinten. Erst nach Einschreiten des zweiten Sanitäters, lies die Beschuldigte vom Opfer ab. Das Opfer wurde hierdurch leicht verletzt. Die Beschuldigte wurde anschließend, aufgrund ihrer starken Alkoholisierung, durch die eingesetzten Beamten zur Polizeiinspektion Goslar verbracht. Dort wurde der Beschuldigten, nach Anordnung der Staatsanwaltschaft, durch einen angeforderten Arzt eine Blutprobe zur Beweissicherung entnommen. Ein entsprechendes Strafverfahren gegen die Beschuldigte wurde eingeleitet.

Gänseretter in der Innenstadt

In den Morgenstunden des 31.03.2024, konnte nach vorangegangenem Hinweis einer aufmerksamen Goslarer Bürgerin durch beherztes Eingreifen der Goslarer Polizei, eine junge Gänsefamilie in Sicherheit gebracht werden. Zuvor seien die jungen Gänseküken teils orientierungslos auf die befahrenden Straßen der Goslarer Innenstadt gelaufen, ehe sie durch die Beamten in Zusammenarbeit mit der Hinweisgeberin in Sicherheit geführt werden konnten. Näher wurden die Küken durch einen Beamten als "Führungsgans" ;) in sichere Gefilde, in den Bereich der angrenzenden Wallanlagen, geleitet. Dieser wurde als "Paddelführer" durch die Küken anerkannt und folgten widerstandslos. Frei nach dem Motto: Gans oder gar nicht! Die Polizei Goslar wünscht fröhliche Osterfeiertage. Foto anbei.

i.A. POK Hausdörfer

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell