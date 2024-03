POL-GS: Pressemitteilung Polizei Braunlage, Ostersonntag, 31.03.2024

Goslar (ots) - Verkehrsunfallflucht in Altenau Am Samstag den 30.03.2024, in der Zeit von 11:10 Uhr - 11:50 Uhr, kam es vor einem Einkaufsmarkt in Altenau, Am Schwarzenberg, zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigem Ermittlungsstand streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer/eine unbekannte Fahrzeugführerin einen vor dem Markt abgestellten PKW Dacia und ...

