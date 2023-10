Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Motorrollerfahrerin stürzt und verletzt sich leicht

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Massengasse stürzte am Donnerstagmittag die 53-jährige Fahrerin eines Motorrollers, nachdem sie nach ersten Erkenntnissen eine Verkehrssituation an der Kreuzung Massengasse/Westring falsch einschätze. Sie befuhr die Massengasse in Fahrtrichtung Sandhausen und erschrak an der Kreuzung zum Westring, als sie einen Klein-LKW im Kreuzungsbereich verkehrsbedingt wartend wahrnahm. Die 53-Jährige geriet mit ihrem Roller ins Schleudern und stürzte zu Boden. Sie wurde durch den Unfall leicht verletzt und musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelgenes Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell