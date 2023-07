Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Bollensen (La) - Am 08.07.2023, gegen 11.35 Uhr, kam es an der Baustellenampel zwischen Gierswalde und Bollensen zu einem Auffahrunfall. Ein 70-jähriger aus Sömmerda war mit seinem PKW auf ein vor der Ampel haltendes Motorrad einer 48-jährigen aus dem Bereich Göttingen aufgefahren. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen ein geschätzter Sachschaden von ca. 4.000 EUR.

