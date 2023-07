Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl eines Rasenmähers

Bild-Infos

Download

Uslar (ots)

Uslar (La) - Durch nächtliche Mäharbeiten am 08.07.2023, gegen 0.15 Uhr, fühlten sich Anwohner in ihrer Nachtruhe gestört und informierten die Polizei. Die Beamten des Polizeikommissariats Uslar trafen einen 27-jährigen Uslarer während der nächtlichen Gartenarbeit an, untersagten die Fortführung der Mäharbeiten und stellten obendrein fest, dass der 27-jährige den Rasenmäher zuvor entwendet hatte. Er gestand, den Rasenmäher von einem Privatgrundstück in Bollensen entwendet zu haben. Der Rasenmäher wurde durch die eingesetzten Beamten beschlagnahmt. Weiterhin wurde gegen den 27-jährigen ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, die Hinweise auf die Herkunft des Rasenmähers geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Uslar (Tel.: 05571-80060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell