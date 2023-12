LPI-NDH: ERGÄNZUNGSMELDUNG: Öffentlichkeitsfahndung nach Emily H.

Ferna (ots) - An der Auffahrt der Landstraße 2017 zur Bundesstraße 247 kollidierte am Montag ein Bus mit einem Auto. Gegen 13.25 Uhr beabsichtigte der Kraftomnibus auf die Bundesstraße aufzufahren und stieß hierbei mit einem Volkswagen zusammen. Der Fahrer des Pkw wurde leicht verletzt. In dem Linienbus befanden sich während des Unfalls keine Fahrgäste, sodass niemand verletzt wurde. Der Sachschaden beträgt den ...

mehr