Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einsatzfahrzeug beinahe entwendet

Sonderhausen (ots)

Einen nicht alltäglichen Einsatz bewältigten am Montag die Beamten der Polizeiinspektion Kyffhäuser. Gegen 16.00 Uhr meldeten die Kameraden der Sonderhäuser Feuerwehr, dass sie einen Dieb gestellt haben und die Unterstützung der Polizei vor Ort benötigen. Der polizeibekannte Mann hatte einen günstigen Moment nutzen können und sich in ein Einsatzfahrzeug gesetzt. Anschließend startete er den Motor und manövrierte das Feuerwehrauto aus der Garage. Kurz darauf konnte der Dieb jedoch durch die Kameraden dingfest gemacht werden. Während der Anzeigenaufnahme vor Ort stellten die Beamten fest, dass der 19-jährige Täter einen verwirrten Eindruck machte. Nach der Prüfung durch einen Notarzt und den sozial-psychiatrischen Dienst wurde der junge Mann in ein Fachkrankenhaus verbracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell