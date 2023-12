LPI-NDH: Mit Telefonmast kollidiert

Leinefelde (ots) - In der Kleingartenanlage An der Ohne betraten Unbekannte widerrechtlich mehrere Gartengrundstücke. In zwei Gartenlauben drangen die Täter vermutlich am zurückliegenden Wochenende ein und suchten nach Beutegut. Hierbei stahlen die Diebe unter anderem ein Elektrogerät. Vor Ort wurde durch die Beamten Spuren gesucht und gesichert. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Rückfragen bitte ...

