Polizeidirektion Hannover

POL-H: Taxifahrer vereitelt eine Straftat - Polizei würdigt am Tag der Zivilcourage sein Engagement

Hannover (ots)

Anlässlich des Tags der Zivilcourage, 19.09.2023, hat die Polizei Hannover das beispielhafte Handeln eines 50-jährigen Taxifahrers gewürdigt. Dieser erkannte rechtzeitig am 01.08.2023, dass seine 80 Jahre alte Kundin auf Trickbetrüger reingefallen war. Durch sein couragiertes Handeln vereitelte er die Geldübergabe und informierte die Polizei (wir haben darüber berichtet https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5574004).

Der Leiter der Polizeiinspektion Hannover, Leitender Polizeidirektor Detlef Hoffmann, überreichte Ivan Vasiljevic am Infostand der Polizeiprävention der Polizeiinspektion Hannover im Lichthof der Ernst-August-Galerie eine Urkunde. "Die Betrüger sind in ihren Betrugsmaschen sehr kreativ. Immer wieder fallen Seniorinnen und Senioren leider darauf rein", weiß Detlef Hoffmann und setzt fort: "Durch sein besonnenes Verhalten konnte Ivan Vasiljevic die Seniorin vor den Trickbetrügern schützen und einen größeren Schaden von ihr abwenden. Dafür gilt ihm mein ausdrücklicher Dank."

Um weitere Straftaten zu verhindern und die Seniorinnen und Senioren für das Thema Trickbetrug zu sensibilisieren, soll im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Hannover eine Präventionsaktion in Zusammenarbeit mit den hiesigen Taxiunternehmen durchgeführt werden. Dabei werden Hinweisschilder an die Kopfstützen der Taxis geklebt. Anhand der auf dem Aufkleber abgebildeten Fragen können die Seniorinnen und Senioren überprüfen, ob es sich bei der vorliegenden Notfallsituation tatsächlich um eine solche handelt oder ob sie auf Trickbetrüger reingefallen sind. Bereits seit Oktober 2022 läuft solch eine Präventionsaktion der Polizei in Göttingen. Auch in den anderen niedersächsischen Städten greift die Polizei auf die Unterstützung der Taxiunternehmen zurück. So wurden mehrere Taten durch die Aufkleber verhindert, auch durch die Mithilfe der Taxifahrerinnen bzw. Taxifahrer selbst.

Rund 1.000 Taxis gibt es in Hannover und etliche Taxiunternehmen in der Region. Der Verbund "Hallo Taxi 3811" im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Hannover hat bereits das Interesse an der Präventionsaktion geäußert. Sollten weitere Taxiunternehmen aus der Stadt und der Region Interesse haben, so sollen sie sich bitte an die Polizei Hannover unter der E-Mail-Adresse prävention@zkd-h.polizei.niedersachsen.de wenden. /nash, ram

