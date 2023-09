LPI-GTH: E-Bike entwendet- Zeugensuche

Ilmenau (ots) - In ein Wohnhaus in der Steinstraße gelangte eine bislang unbekannte, augenscheinlich männliche, Person heute Morgen gegen 04.20 Uhr. Der Unbekannte wurde durch den Hauseigentümer "überrascht" und trat die Flucht an, entwendet wurde offenbar nichts. Der Unbekannte war von kleiner Statur, trug Bekleidung in der Farbe Grau und führte eine Stabtaschenlampe bei sich. Zeugenhinweise nimmt die Polizei ...

mehr